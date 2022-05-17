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    Fethi Başağa, çatışmaların ardından Trablus’tan ayrıldı

    Temsilciler Meclisi'nin başbakan seçtiği Başağa, başkent Trablus'a geçti. Başağa, burada çıkan silahlı çatışmalar üzerine kenti terk etmek zorunda kaldı.
    • 17.05.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 11:21
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    Fethi Başağa, çatışmaların ardından Trablus’tan ayrıldı

    Libya'da gece saatlerinde tansiyon yükseldi.

    Ülkenin doğusundaki Tobruk'ta yer alan Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa'yı başbakanlığa seçti.

    Ardından başkent Trablus'a ziyaret düzenleyen Başağa, burada çıkan silahlı çatışmalar nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldı.

    Gruplar arasında silahlı çatışma

    Başağa'nın gece saatlerinde Trablus'a ulaşması sonrası Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı.

    Ulusal Birlik Hükümeti kaynakları, çatışmalar üzerine Savunma Bakanlığı'na bağlı 444 Tugayı'nın Başağa'nın kentten güvenli şekilde ayrılmasını sağladığını aktardı.

    Trablus'tan ayrıldı

    Başağa hükümetinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Başağa ve beraberindeki bazı kabine üyelerinin başkent Trablus'tan ayrıldığı doğrulandı.

    Açıklamada, Başağa'nın "vatandaşların güvenliği ve kan dökülmesini önlemenin yanı sıra başkent Trablus'ta barışçıl yollarla çalışmalarına başlayacağı taahhüdünü yerine getirmek için" kentten ayrıldığı ifade edildi. Başağa'nın, Trablus'ta görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ettiği kaydedildi.

    Fethi Başağa, çatışmaların ardından Trablus’tan ayrıldı #1

    Başağa'nın mesajı: Karşılama çok iyiydi

    Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından şubat ayında başbakan seçilen Başağa, gece saatlerinde paylaştığı video mesajda başkent Trablus'a ulaştığını duyurmuştu.

    AA'nın haberine göre; Başağa, mesajında, "Elhamdülillah başkente ulaştık. Karşılama çok iyiydi. Üç saatten beri tebrik mesajlarının arkası kesilmiyor. Yarın basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağız. Libya halkına sesleneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Fethi Başağa, çatışmaların ardından Trablus’tan ayrıldı #2

    Dibeybe'den Temsilciler Meclisi'ne suçlama

    Libya’da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

    İki ayrı hükümet

    Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

    Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.


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