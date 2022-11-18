FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de kendisine verilen En Değerli Vatansever ödülünü aldıktan sonra Türkiye'yi hedef aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD'ye sığınan hain FETÖ'cüler el üstünde tutuluyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçerek soyadına da Freedom kelimesini eklemişti.

Vatansever ödülü aldı

ABD'liler hain FETÖ'cü Kanter'e 'En Değerli Vatansever' ödülü verdi.

Ödül töreni Fox kanalında yayınlandı.

Töreni haberleştiren FoxNews Kanteri öve öve bitiremedi.

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'de 'vatansever' ödülü VİDEO

ABD'nin en değerli vatanseveri

Basketbol kariyerini sessizlerin sesi olmak için feda ettiği iddia edilen Kanter'in FoxNews'ta "En Değerli Vatansever" ödülünü alkışlar eşliğinde aldığı belirtildi.

Kanter, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'de Batı karşıtı duyguların çok yaygın olduğunu belirten Kanter, arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti.

Kanter, o anlarda çok korktuğunu ve annesine koştuğunu anlattı.

Annesine "Arkadaşlarım Amerikalılardan nefret etmemi istiyor. Amerikalılar kötü, peki ben ne yapacağım?" diye sorduğunu söyledi.