FETÖ'den, ABD'de yeni lobi anlaşması

Türkiye hakkında kara propagandalarını yürütmeye çalışan FETÖ, yeni bir lobi firması ile anlaşmaya vardı.

Eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye aleyhinde kirli kampanyalarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'a şirin görünmeye çalışan örgüt, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için yeni bir lobi firması ile anlaştı.

FETÖ'NÜN LOBİ ANLAŞMASI

FETÖ'nün 2019'da Washington’da faaliyete geçirdiği ve lobi faaliyetlerinin ana kumandası konumundaki yapılanması olan "Yurttaş Savunma için Ulusal Konseyi (NCCA)", "Mehlman Castagnetti Rosen&Thomas" lobi firması ile anlaştı.

TÜRKİYE KARŞITI FAALİYET YAPACAKLAR

FETÖ'nün ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat gerçekleştirebilmek için anlaştığı söz konusu firma, "Türkiye için demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmak, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin ele alınmasına yönelik önerilerde bulunmak ve özellikle Türkiye'de ve yurt dışında Gülen Hareketi'ne yönelik ihlalleri ele almak" amacıyla ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu.

BIDEN YÖNETİMİNE ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI

15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişimin ardından Türkiye'de tutunma şansı kalmayan ve sonraki süreçte tüm kurumları ve insan kaynaklarıyla ABD'yi merkez edinen FETÖ, geçen 5 yıllık sürede ülkedeki varlığını güçlü göstermeye çalışıyor.

Ülkede siyasetin el değiştirmesini fırsat bilen örgütün, Türkiye ile ilgili henüz yol haritası tam netleşmemiş olan Joe Biden yönetimine şirin gözükmek ve onun Türkiye'ye olan bakışını negatife çevirmek için ilgili tüm kurumlarını harekete geçirdiği belirtiliyor.