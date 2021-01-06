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    Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması

    Bir otel küvetinde uçuş görevlisinin ölü bulunması üzerine, 11 kişi toplu cinsel istismar ve cinayetle suçlandı.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 08:28
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    Filipinler'de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması

    Arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yapmak üzere Filipinler’in Makati kentindeki City Garden Oteli’ne gelen Christine Angelica Dacera (23) adlı hostes, küvette ölü bulundu.

    Meslektaşlarından biri olan Rommel Galida, yerel saatle sabah 10 civarında uyandı ve onu küvette gördü.

    Uyuyakaldığını düşünen Galida, Dacera’nın üzerini battaniyeyle örterek uyumaya devam etti.

    TENİ MAVİYE DÖNDÜ

    Galida birkaç saat sonra uyandığında, Dacera’yı yine küvette bilinci kapalı şekilde buldu ve teninin maviye dönmeye başladığını fark etti.

    Otel odasına gelen sağlık çalışanları, Dacera’nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

    Filipinler de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması #1

    11 KİŞİ CİNAYET VE CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANIYOR

    Dacera’nın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, genç kadının bacaklarında morluk ve kesiklerin olduğu ortaya çıktı.

    Öte yandan Dacera’nın vücudunda, cinsel istismara uğradığına dair bazı göstergelerin olduğu belirtildi.

    Yerel medya, otelde yan odada bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını, cinayet ve cinsel istismarla suçlandıklarını duyurdu.

    Filipinler de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması #2

    OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

    Makati Emniyet Teşkilatı Harold Depositar, suçlamaların şu an için geçici olduğunu, otopsi ve toksikoloji raporlarını beklendiklerini vurguladı.

    Filipinler de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması #3

    Filipinler de 11 kişiye hostese cinsel istismar ve cinayet suçlaması #4

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