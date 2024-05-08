Bolu'da 19 yıllık sır cinayetin faili yakalandı

İHA
Bolu merkez Salıbeyler Mahallesi'nde 12 Mayıs 2005 tarihinde 29 yaşındaki S.D. ölü bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi.
19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü.
Cinayet zanlısı yakalandı
Yıllardır Bolu'da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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