DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde Ali Ö'nün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkıp önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları kutusuna, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Savrulan hafif ticari araç da yanındaki otomobile ve arkasındaki ayakkabı mağazasına çarptı.
Mağazanın camları kırıldı, bazı ayakkabılar ise etrafa saçıldı.
Alkollü olduğu belirlendi
Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki sürücünün 1.94 promil alkollü olduğunu belirledi.
8 bin 75 lira para cezası uygulanan ve ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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