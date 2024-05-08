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Zonguldak'ta alkollü sürücünün yaptığı kaza kameraya yansıdı

Zonguldak'ta alkollü sürücünün yaptığı kaza kameraya yansıdı Zonguldak'ta kontrolünü yitirip otomobiliyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kutusu ile park halindeki hafif ticari araca çarpan alkollü sürücünün kaza yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.