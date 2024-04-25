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Filipinler'de sıcak hava can aldı: 6 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de sıcak hava can aldı: 6 kişi hayatını kaybetti Filipinler Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu yıl başından itibaren 42 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle 34 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişi öldü.