Filipinler'de sıcak hava can aldı: 6 kişi hayatını kaybetti

Sıcak hava Filipinlileri canından etti.
Filipinler'de yılın başından bu yana etki gösteren aşırı sıcaklar 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Sıcaklık nedeniyle 34 kişi hastaneye kaldırıldı
Filipinler Sağlık Bakanlığı’ndan (DOH) yapılan açıklamada, 1 Ocak - 18 Nisan tarihleri arasında 34 kişinin aşırı sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bunlardan 6’sının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
DOH’un Gözetim ve Müdahale Sistemi’ne kaydedilen 34 vakanın ülkenin Visayas, Ilocos ve Soccsksargen bölgelerinden bildirildiği aktarıldı.
Sıcaklık 42 dereceye ulaştı
Filipinler'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemiş, aralarında Metro Manila'nın da bulunduğu 11 bölgede 42 santigrat dereceyi aşan sıcaklık değerlerinin insan sağlığı için risk oluşturduğu açıklanmıştı.
Okullara ara verildi
Birçok okulda örgün eğitime ara verilirken, yetkililer aşırı sıcakların önümüzdeki aya kadar devam edeceği uyarısında bulunmuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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