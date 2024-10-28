Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası'nın bilançosu artıyor

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Filipinler'in kuzeydoğusunda Trami Tropik Fırtınası etkisini sürdürüyor...

Filipinler'de etkili olan Trami Tropik Fırtınası sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97'ye ulaştı.

69 KİŞİ YARALANDI

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Trami'nin etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu şu ana kadar 97 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı bildirildi.

44 BİN 537 BİNA HASAR GÖRDÜ

Fırtınada 30 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, yaklaşık 44 bin 537 binanın hasar gördüğü ve ülke genelinde 6,7 milyon kişinin fırtınadan etkilendiği öğrenildi.

ALTYAPIDA CİDDİ HASARLAR VAR

NDRRMC, tarım arazilerinin ve altyapının da fırtına nedeniyle ciddi hasar aldığını değerlendiriyor.

Öte yandan, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım meydana gelmişti.