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    Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE'den ayrıldı

    Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE'den ayrıldı

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında imzaladıkları normalleşme anlaşması, Filistin tarafından sert tepkiyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 04:58
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    Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE'den ayrıldı

    Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail normalleşme anlaşması imzalamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

    Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE den ayrıldı #1

    FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ DÖNEMEMEK ÜZERE GERİ ÇEKTİ

    Anlaşmaya tepki olarak Filistin harekete geçti. Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi İsam Masalha'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldığını ve geri dönmeyeceğini açıkladı.

    Genel Sekreter Rucub, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Abu Dabi) Büyükelçimiz (Masalha) bugün BAE'den ayrıldı ve oraya asla geri dönmeyecek" dedi.

    Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE den ayrıldı #2

    DAHLAN'IN ANLAŞMANIN BİR PARÇASI OLDUĞU SÖYLENDİ

    Rucub, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

    Öte yandan, Büyükelçi Masalha'nın Ürdün'de olduğu ve bugün Batı Şeria'ya gideceği bilgisini verdi.

    Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE den ayrıldı #3

     

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