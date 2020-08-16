Filistin Abu Dabi Büyükelçisi, BAE'den ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail normalleşme anlaşması imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.





FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ DÖNEMEMEK ÜZERE GERİ ÇEKTİ

Anlaşmaya tepki olarak Filistin harekete geçti. Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi İsam Masalha'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldığını ve geri dönmeyeceğini açıkladı.