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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD konsolosluğunun yeniden açılmasını istedi

    Biden yönetimine çağrı yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, finansal ablukanın kaldırılmasını ve Doğu Kudüs’teki ABD konsolosluğunun yeniden açılmasını istedi.
    • AA
    • 25.10.2021 - 08:48
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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD konsolosluğunun yeniden açılmasını istedi

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yöneticilerle düzenlediği toplantıda konuştu.

    ABD'nin Filistin'e uyguladığı finansal ablukayı sonlandırmasını isteyen Abbas, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin yeniden açılmasını talep etti.

    Abbas, Biden yönetimine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.

    TOPLANTI, TÜM GRUPLAR ARASINDA DİYALOĞA HAZIRLIK AMAÇLI

    Abbas, toplantının, Gazze'nin yeniden imarı, 2006'dan bu yana süren ablukanın kaldırılması ve ülkenin iki tarafının birleştirilmesi üzerine çalışacak uluslararası meşruiyete bağlı bir ulusal birlik hükümeti oluşturmak hedefiyle bölünmeyi sonlandıracak, "Hamas" ve "İslami Cihat" hareketleri de dahil olmak üzere tüm gruplar arasında kapsamlı bir ulusal diyaloğa hazırlık amaçlı olduğunu ifade etti.

    Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi, en geç ocak ayında örgütün Merkez Yönetim Kurulunun toplantı düzenlemesi kararı aldı.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD konsolosluğunun yeniden açılmasını istedi #1

    LİDERLERE VE ULUSLARARASI KURUMLARA MEKTUPŞAR GÖNDERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

    Dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ve gayrimeşru yerleşiminin durdurulması için eyleme geçmelerini sağlamak amacıyla mektuplar gönderilmesi kararlaştırıldı.

    Ayrıca, barışçıl halk direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesi; işgale karşı kapsamlı ulusal isyana ulaştıracak birleşik ulusal liderliğin rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

    6 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN TERÖRİST OLARAK SINIFLANDIRILMASI KINANDI

    Filistin yönetimi, 6 Filistinli sivil toplum örgütünün İsrail tarafından terörist örgüt olarak sınıflandırılmasını kınayarak, söz konusu kurumlara desteğin devam edeceğini kaydetti.

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