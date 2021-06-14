Filistin: İsrail'deki koalisyon, değişim hükümeti değil

Netanyahu'nun ardından kurulan yeni hükümete ilişkin Filistin, ilk değerlendirmesini yaptı.

İsrail'de koalisyon hükümeti, Meclis'te güven oyu aldı.

Oylamanın ardından 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ererken; Filistin, İsrail'de yaşanan hükümet değişikliğine temkinli yaklaşıyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Filistinliler, İsrail'in politikalarında değişim beklemiyor." denildi.

FİLİSTİN'DEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Netanyahu'nun politikalarında değişiklik yapılmayacağı, üstelik bunun daha kötü bir hal alacağını belirten Bakanlık, yeni hükümetin bazı liderlerinin “Netanyahu'nun sağında olduğunun değerlendirildiğini" bildirdi.

Açıklamada, Filistinlilerin yeni hükümeti Netanyahu'nun yanında ya da aleyhinde olma ilkesine göre değil, Filistinlilere karşı tutumuna, iki devletli çözüme ve özellikle de İsrail'in yerleşim birimlerine göre değerlendireceği kaydedildi.