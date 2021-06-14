Euro
10.0757
-0.86%
Dolar
8.3234
-0.84%
Altın
501.29
-1.08%
Borsa
1.461
0%
Bitcoin
326.045
9.67%
EXEN Coin
33.53
4.78%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    Filistin: İsrail'deki koalisyon, değişim hükümeti değil

    Netanyahu'nun ardından kurulan yeni hükümete ilişkin Filistin, ilk değerlendirmesini yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filistin: İsrail'deki koalisyon, değişim hükümeti değil

    İsrail'de koalisyon hükümeti, Meclis'te güven oyu aldı.

    Oylamanın ardından 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ererken; Filistin, İsrail'de yaşanan hükümet değişikliğine temkinli yaklaşıyor.

    Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Filistinliler, İsrail'in politikalarında değişim beklemiyor." denildi.

    FİLİSTİN'DEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

    Netanyahu'nun politikalarında değişiklik yapılmayacağı, üstelik bunun daha kötü bir hal alacağını belirten Bakanlık, yeni hükümetin bazı liderlerinin “Netanyahu'nun sağında olduğunun değerlendirildiğini" bildirdi.

    Açıklamada, Filistinlilerin yeni hükümeti Netanyahu'nun yanında ya da aleyhinde olma ilkesine göre değil, Filistinlilere karşı tutumuna, iki devletli çözüme ve özellikle de İsrail'in yerleşim birimlerine göre değerlendireceği kaydedildi.

    Filistin: İsrail deki koalisyon, değişim hükümeti değil #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir