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    Filistin topraklarında uygulanan kapanma 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki kapsamlı kapanma, İsrail tarafından 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
    • 08.05.2022 - 04:10
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 04:11
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    Filistin topraklarında uygulanan kapanma 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

    İsrail hükümeti, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmanın 9 Mayıs Pazartesine kadar uzatılmasına karar verdi.

    Sadece istisnai durumlara izin verilecek

    Koordinatörlüğün onayı ile sadece insani, tıbbi ve istisnai durumlara izin verileceği aktarıldı.

    AA'nın haberine göre, 5 Mayıs Perşembe gecesi Tel Aviv yakınlarındaki Elad şehrinde 3 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırının ardından İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı, pazar gününe kadar uzatma kararı almıştı.

    Filistin topraklarında uygulanan kapanma 9 Mayıs a kadar uzatıldı #1


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