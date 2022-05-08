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- Filistin topraklarında uygulanan kapanma 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
Filistin topraklarında uygulanan kapanma 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki kapsamlı kapanma, İsrail tarafından 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
- 08.05.2022 - 04:10
- Güncelleme : 08.05.2022 - 04:11
İsrail hükümeti, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmanın 9 Mayıs Pazartesine kadar uzatılmasına karar verdi.
Sadece istisnai durumlara izin verilecek
Koordinatörlüğün onayı ile sadece insani, tıbbi ve istisnai durumlara izin verileceği aktarıldı.
AA'nın haberine göre, 5 Mayıs Perşembe gecesi Tel Aviv yakınlarındaki Elad şehrinde 3 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırının ardından İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı, pazar gününe kadar uzatma kararı almıştı.