Filistin topraklarında uygulanan kapanma 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki kapsamlı kapanma, İsrail tarafından 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

İsrail hükümeti, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmanın 9 Mayıs Pazartesine kadar uzatılmasına karar verdi.

Sadece istisnai durumlara izin verilecek

Koordinatörlüğün onayı ile sadece insani, tıbbi ve istisnai durumlara izin verileceği aktarıldı.

AA'nın haberine göre, 5 Mayıs Perşembe gecesi Tel Aviv yakınlarındaki Elad şehrinde 3 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırının ardından İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı, pazar gününe kadar uzatma kararı almıştı.