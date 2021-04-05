Filistin’de öğretmenlere koronavirüs aşısı yapıldı

Filistin’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğretmenlerin koronavirüs salgınına karşı aşılanması başladı.

Filistin’de koronavirüs ile mücadele kapsamında salgına karşı toplu aşılama kampanyası, 21 Mart’tan bu yana yapılıyor.

Toplu aşılamalarda yaşlı ve kronik hasta olanlara öncelik verilirken bugün öğretmenlerin aşılanması başladı.

YAŞA GÖRE AŞILAMA

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh’in yaptığı açıklamada, “Filistin’de Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yaparak öğretim personelinin aşılanmasına yönelik kampanyaya başladık. Bugün, 50 yaşın üzerindeki öğretim personelinin aşılanmasına ayrıldı. Yarın da 40-50 yaş arası, çarşamba 30-40 yaş arası olan öğretim personeli aşılanacak.” ifadelerini kullandı.

"OKULLAR AÇILACAK"

El Halil Sağlık Bakanlığı Müdürü Dr. Afif Al-Atawneh ise, “Önümüzdeki hafta okulları yeniden açmaya hazırlanıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde öğretmenlerin yaklaşık yüzde 90’ını aşılayacağız. Eğitim personelinin sağlığı önemlidir. Öğretmenlerin aşılanması hem öğrencileri hem aileleri virüsten korumayı sağlayacak.” dedi.

Filistin'de öğretmenler aşılandı VİDEO









