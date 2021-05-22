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- Filistinli çocuk İsrail güçlerinin saldırısını gözyaşları içinde anlattı
Filistinli çocuk İsrail güçlerinin saldırısını gözyaşları içinde anlattı
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya cuma namazı sonrası düzenlediği saldırıyı anlatan Filistinli çocuk gözyaşlarını tutamayarak, “Babamın bacağı ağrıdığı için kaçamadı ona yardım etmeye çalıştım” dedi.
- İHA
- 22.05.2021 - 07:36
- Güncelleme : 22.05.2021 - 07:48
İsrail ve Hamas ile 21 Mayıs günü ateşkes anlaşmasına vardı.
Ateşkesin ardından binlerce kişi cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti.
İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda ateşkesi kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.
“BABAM KAÇAMADI ONA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM”
İsrail’in saldırısı anında babası ile birlikte Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinli çocuk yaşadıklarını anlattı.
Babasına yardım etmeye çalışan çocuk o anları anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçmadı. Ona yardım etmeye çalıştım” dedi.
Filistinli çocuk, İsrail güçlerinin müdahalesini gözyaşlarıyla anlattı VİDEO