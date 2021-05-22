Filistinli çocuk İsrail güçlerinin saldırısını gözyaşları içinde anlattı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya cuma namazı sonrası düzenlediği saldırıyı anlatan Filistinli çocuk gözyaşlarını tutamayarak, “Babamın bacağı ağrıdığı için kaçamadı ona yardım etmeye çalıştım” dedi.

İsrail ve Hamas ile 21 Mayıs günü ateşkes anlaşmasına vardı.

Ateşkesin ardından binlerce kişi cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda ateşkesi kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.

“BABAM KAÇAMADI ONA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM”

İsrail’in saldırısı anında babası ile birlikte Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinli çocuk yaşadıklarını anlattı.

Babasına yardım etmeye çalışan çocuk o anları anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçmadı. Ona yardım etmeye çalıştım” dedi.

Filistinli çocuk, İsrail güçlerinin müdahalesini gözyaşlarıyla anlattı VİDEO