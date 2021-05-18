İsrail'in alçakça saldırıları nedeniyle evini kaybeden 10 yaşındaki Nadeen, "Filistin'i kurtarmak için vazgeçmeyin" dedi.

İsrail, Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Havadan ve karadan saldıran İsrail durmak bilmezken, Filistin'de yaşayan Nadeen Abdul Latif, dünyaya seslendi.

Küçücük bir çocuğun çağrısı yürek burkarken, ABD ise İsrail'e silah yardımı yapmayı kesmiyor. Bu konuda yine en sert tepki Türkiye'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, çok sert ifadeler kullandı.

"SADECE 5 AYLIK BİR BEBEK HAYATTA KALDI"

Yıkılan evinin başında iki gündür nöbet tutan Latif, İsrail saldırısında yaşananları anlatarak, “İşgalcilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri gecede biri anne ve 4 çocuk büyükanne ve büyükbabalarını ziyarete geldi. Ziyaret sırasında patlama oldu. O patlamada hayatta kalan tek kişi 5 aylık bebekti” dedi.

Latif'in sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Filistinli Nadeen: Dünyaya sesleniyorum, işgalcilere silah vermeyi bırakın ViDEO





"SADECE AĞLAMAK İSTEDİM"

Saldırı sonrası yıkılan evinde nöbet tuttuğunu ifade eden Latif, “Evimdeydim. Uyuyamadığım bir dönemdeyim. Olup bitenleri her gün Kamerayla kaydediyorum. Patlamadan sonra ne olduğunu görünce, çok kötü hissettim ve sadece ağlamak istedim” ifadelerine yer verdi.





"İNSANLARIN ÖLMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Enkaz yığını evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, “Filistinli insanların hayatlarını kurtarmak için vazgeçmeyin. Biz bunu hak etmiyoruz. Her şeyden güçlüyüz. Ve tüm dünyaya bir kez daha sesleniyorum. İşgalcilere silah vermeyi bırakın. Çünkü onları kötü şeyler için kullanacaklar. İyilik için değil. Kötülüğe rağmen iyilik galip gelecek. Doktor olup, masum insanların ölmemesi için çabalayacağım” dedi.





61 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olanların sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise 1400'e yükseldiği aktarıldı. İsrail ise 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 650 İsraillinin de yaralandığını açıkladı.



