Filistinliler harabeye dönen evlerine geri döndü

Yerlerinden edilen ve ateşkes sonrası geri dönen Filistinliler, İsrail'in son saldırıları nedeniyle enkaza dönen evlerinde eşyalarını aradı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden başlattığı saldırılarda yüzlerce masum can verdi.

Saldırıların her geçen gün şiddetini artırmasıyla binlerce Filistinli, sınıra yakın noktalardan daha güvenli bölgelere kaçtı.

Evlerin hedef alındığı saldırılarda birçok bina yerle bir oldu, kullanılamaz hale geldi.

İsrail ile Filsitin arasında ise saldırıdan tam 11 gün sonra sonra ateşkes ilan edildi.

ATEŞKESİN ARDINDAN GAZZE

Bunun üzerine Filsitinliler, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya kentindeki evlerine geri dönmeye başladı. Yaraları taze olan Filsitin halkı, harabeye dönmüş evlerinde kullanabilecek eşyalarını kurtarmaya çalıştı.