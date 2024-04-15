Financial Times: İran, İsrail'e saldırıyla imajını güçlendirmek istiyor İngiltere merkezli medya organı, İran'ın İsrail'e misillemeyi 'başarı' olarak gördüğünü yazdı. Tahran yönetiminin amacının, caydırıcılığını yeniden tesis etmek olduğu belirtildi.

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İran ile İsrail arasındaki saldırı gerilimine ilişkin İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden, dikkat çeken bir yorum yapıldı.

Gazete, İran'ın İsrail'e karşı silahlı insansız hava araçları ve füzelerle bombardıman başlatmasından saatler sonra İranlı komutanların "görevin tamamlandığını" ilan ettiğini hatırlattı.

Bu durumun, İran'ın "caydırıcılığını yeniden tesis etmek için tasarlanmış bir taktik değişikliği" olduğu belirtildi.

Tahran yönetiminin, İsrail'e karşı ilk doğrudan saldırısını başlatırken saldırının güçlü bir yanıt olmasını amaçladığı ifade edildi.

Hiçbiri İsrail hava sahasına giremedi

170 insansız hava aracının hiçbirinin İsrail hava sahasına giremediği notu paylaşılarak şöyle denildi:

30 seyir füzesinden 25'i ülke sınırlarını geçmeden düşürüldü. 120 balistik füzenin çoğu İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

İran 'başarı' olarak görüyor

Ancak İran'da, bu saldırının "bir başarı" olarak nitelendirildiği kaydedildi. Analizde, "Caydırıcılığını yeniden tesis etmek ve bölgesel vekiller ve yerel sadıklar arasındaki imajını güçlendirmek için ayarlanmış bir tepki." denildi.

"Savaşın sonuçlarına katlanmaya hazırız"

İran yönetiminden haberdar olan ismi açıklanmayan bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:

İran'ın mesajı açıktı: Sandığınızdan daha çılgınız. Gerekirse savaşın sonuçlarına katlanmaya hazırız.



Bu saldırı caydırıcı bir rol oynarken, ABD ile İsrail'e 'artık yeter' sinyali gönderecektir.

Hamaney için 'siyasi kumar'

İsrail'e doğrudan saldırı başlatma kararının, ülkenin dini lider Ayetullah Ali Hamaney için "siyasi kumar" anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Hamaney'in, daha önce ABD ve İsrail gibi "düşmanlara" karşı “stratejik sabır” politikası izlediği notu paylaşıldı.