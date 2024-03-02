Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Finlandiya nükleer caydırıcılığa sahip olmalı

İHA
Dünya liderleri nükleer silahlanma yarışına girerken, ülkeler nükleer caydırıcılık konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb yaptığı açıklamada, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyledi.
"Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır"
Stubb şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
"Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor. Birincisi askeri, ikincisi mühimmat ve üçüncüsü de ABD'den gelen nükleer caydırıcılık.”
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