Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Finlandiya nükleer caydırıcılığa sahip olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, “Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor” dedi.

İHA

Dünya liderleri nükleer silahlanma yarışına girerken, ülkeler nükleer caydırıcılık konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb yaptığı açıklamada, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyledi.

"Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır"

Stubb şunları söyledi:

"Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor. Birincisi askeri, ikincisi mühimmat ve üçüncüsü de ABD'den gelen nükleer caydırıcılık.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)