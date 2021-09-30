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    Finlandiya koronavirüse karşı vizonları aşılayacak

    Finlandiya'da, kovid-19'a karşı vizonların aşılanmasına yönelik yürütülen projeye onay verildi. Böylece Finlandiya, Avrupa Birliği'nde vizonları aşılayan ilk ülke olacak.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 23:50
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    Finlandiya koronavirüse karşı vizonları aşılayacak

    Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok çalışmalarda bulunan Finlandiya'da ilginç bir karara imza atıldı.

    Veterinerlik faaliyetlerini denetleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesindeki Finlandiya Gıda Kurumu, Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR) ve Helsinki Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı ile ortak bir projede vizonlar için geliştirilen koronavirüs aşısına ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verdi.

    "FurcoVac” adı verilen aşı, geçtiğimiz yıl sonbahardan bu yana geliştirilmeye devam ederken, proje aşının tüm haklarına sahip olan FIFUR tarafından finanse edildi.

    Finlandiya koronavirüse karşı vizonları aşılayacak #1

    VİZONLARI AŞILAYAN İLK ÜLKE OLACAKLAR

    FIFUR CEO'su Marja Tiura yaptığı açıklamada, "Fin kürk endüstrisi, Avrupa Birliği’nde (AB) vizonları kovid-19’a karşı aşılayan ilk uygulayıcı olacak" dedi.

    Finlandiya'da vizon çiftliklerinden şu ana kadar kovid-19 vakasına rastlanmasa da Hollanda ve Danimarka'da binlerce vizon kovid-19 nedeniyle itlaf edilmişti.

    Finlandiya koronavirüse karşı vizonları aşılayacak #2

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