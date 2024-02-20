Finlandiya, topraklarında ABD'nin nükleer silahlarına karşı çıktı Başbakan Orpo, ABD'ye ait nükleer silahları kabul etmeyeceklerini söyledi. Orpo, "NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor" dedi.

AA

Finlandiya, ülke topraklarına nükleer silah yerleştirme fikrine karşı çıkıyor.

İskandinav ülkesinin Başbakanı Petteri Orpo, ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Orpo, Polonya basınına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Buna ihtiyaç yok"

Başbakan Orpo, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silahları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor." yanıtını verdi.

Geçen yıl NATO'ya katıldılar

NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a 4 Nisan 2023'te katılan Finlandiya, Aralık 2023'te ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çekmişti.

Blinken, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan ağ oluşturduklarını kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)