Florida'da mutasyonlu koronavirüse rağmen vaka ve ölümler azaldı

Florida'da mutasyonlu koronavirüse rağmen vaka ve ölümler azaldı

İngiliz B117 varyantının yüzde 70 bulaşıcı olduğu uyarılarının ardından Florida'da ilginç bir tablo ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan vaka ve ölüm tablosu uzmanları şaşırttı.

Vaka sayısı bakımından Teksas ve Kaliforniya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Florida, İngiltere'de tespit edilen B117 varyantının en çok görüldüğü eyalet olarak öne çıkıyor.

VAKALAR DÜŞÜŞTE

Yeni vakaların yaklaşık yarısını oluşturduğu belirtilen İngiliz varyantına rağmen, ocak başından bu yana toplam vakalarda yüzde 75 düşüş görüldüğü kaydedildi.

Söz konusu eyaletteki tablo, İngiliz yetkililerin, B117 varyantının yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olduğu yönündeki sert uyarıları karşısında ortaya çıktı.

"MUTASYON DÜŞÜNÜLDÜĞÜ KADAR KÖTÜ OLMAYABİLİR"

Alabama Üniversitesi'nden Epidemiyolog Suzanne Judd, "Dolaşımdaki varyantlara rağmen vakalar Florida'da düşmeye devam ederse, varyant tahmin edildiği kadar kötü olmayabilir. Bu nedenle, verilere sahip olana kadar varyantlar üzerinde spekülasyon yapmaktan kaçınmalıyız." dedi.

"CESARET VERİCİ"

Florida'dan gelen haberlerin gelecek için "cesaret verici" olduğu belirtildi. Eyalette en son vaka artışı 8 Ocak'ta 100 bin nüfus başına günlük 84 yeni vaka ile zirve yaptı, ancak vakalar düşüşe geçti ve perşembe günü 100 binde 22 oldu.

Florida'nın test pozitiflik oranı halihazırda yüzde 4,88... Hastaneye yatışlarda yarı yarıya azalma görüldüğü, ölümlerde de keskin düşüş yaşandığı kaydedildi.