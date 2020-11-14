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- Florida'daki golf sahasında timsah görüntülendi
Florida'daki golf sahasında timsah görüntülendi
Bir golf sahasına girerek kameralara yansıyan dev timsah, korkuya neden oldu.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 08:47
- Güncelleme : 14.11.2020 - 08:57
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Valencia Golf Sahası’nın yeşillikleri arasında, yavaşça yürüyen bir timsah görüntülendi.
ÇİMENLERDE GEZİNDİ
Yeşillikler arasında yürüyerek gölete doğru ilerleyen devasa timsahın o anları ise korku ve şaşkınlık yarattı.
Timsahın, bölgeyi etkisi altına alan Eta tropik fırtınasından sonra ortaya çıktığı ve hayvanat bahçesinden kaçmış olabileceği belirtildi.
Florida'daki golf sahasında timsah görüntülendi