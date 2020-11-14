Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.28
-0.48%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Florida'daki golf sahasında timsah görüntülendi

    Bir golf sahasına girerek kameralara yansıyan dev timsah, korkuya neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 08:47
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 08:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Florida'daki golf sahasında timsah görüntülendi

    ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Valencia Golf Sahası’nın yeşillikleri arasında, yavaşça yürüyen bir timsah görüntülendi.

    ÇİMENLERDE GEZİNDİ

    Yeşillikler arasında yürüyerek gölete doğru ilerleyen devasa timsahın o anları ise korku ve şaşkınlık yarattı.

    Timsahın, bölgeyi etkisi altına alan Eta tropik fırtınasından sonra ortaya çıktığı ve hayvanat bahçesinden kaçmış olabileceği belirtildi.

    Florida'daki golf sahasında timsah görüntülendi

    Florida daki golf sahasında timsah görüntülendi #1

    Florida daki golf sahasında timsah görüntülendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir