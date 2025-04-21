Forbes analizi: ABD Çin'in tedarik zincirine bağımlı

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Dünya ticaret savaşının ortasında...

Seçim kampanyasında gümrük vergilerine yönelik adımlar atacağının sinyallerini veren ABD Başkanı Donald Trump, savaşın fitilini ateşledi.

ABD'deki üretimi artırmayı hedeflediğini söyleyen Trump, tüm dünyaya yeni gümrük tarifelerini duyurdu.

Bu süreçte Çin ile karşılıklı misillemelerle vergi oranları yüzde 145'e kadar çıktı.

Tam anlamıyla bir ticaret savaşı başlarken uzmanlar, Trump'ın bu adımının ABD ekonomisine zarar vereceği kanısında.

FORBES YAZDI: ABD, ÇİN'E BAĞIMLI

Ne kadar dev teknoloji şirketlerine sahip olsa da ABD'nin elektronik parça tedarikinde Çin'e bağımlı olduğu vurgulanıyor.

Bu kapsamda ABD merkezli ünlü ekonomi dergisi Forbes'te konuya ilişkin bir analiz yayınlandı.

Söz konusu yazıda ABD'nin teknolojik ürünlerin üretiminde kullanılan parçalar bakımından Çin'e bağımlılığına vurgu yapıldı.

Yazıda, "Çin, küresel drone parçalarının %90'ını kontrol ediyor ve bu durum Amerikan üreticilerini çaresizce Çin tedarik zincirlerine bağımlı hale getiriyor!

"ABD KENDİ HAVACILIK ENDÜSTRİSİNİ ÇÖKERTİR"

ABD, Çin'le bağlarını koparmayı bile göze alamaz, çünkü bu, 'Amerika'nın kendi insansız hava aracı endüstrisini çökertir!" ifadeleri kullanıldı.

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AKILLARA TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ GELDİ

Forbes'teki bu yazı akılara Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında dünyada marka hale gelen yerli ve milli üretimlerini getirdi.

Tamamen yerli üretim ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

KARŞILIKLI TARİFE MİSİLLEMELERİ

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

ABD'de Wall Street Journal gazetesi, yayımladığı haberinde Trump yönetiminin karşılıklı tarifeler için müzakere yürüttüğü 70 ülkeye Çin ile ekonomik bağlarını kısıtlamaları konusunda baskı kurarak Çin ekonomisini izole etme ve bu yolla Çin ile müzakerelerde elini güçlendirme arayışında olduğu iddiasına yer vermişti.