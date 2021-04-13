Forbes: Ukrayna, Türk SİHA'larını Rusya'ya karşı kullanabilir

Dağlık Karabağ'da SİHA'ların oyun değiştirici rolüne vurgu yapan ABD basını, Kiev'in Azerbaycan'ın taktiklerine benzer yöntemlere başvurabileceğini aktardı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Kiev ile Rusya arasında yaşanan gerilim nedeniyle ABD, iki savaş gemisini Karadeniz'e gönderme kararı aldı.

Bunun karşılığında daha önce Ukrayna sınırına onlarca tank ve zırhlı araç sevk eden Rusya, son olarak 15 savaş gemisini bölgeye gönderdiğini duyurdu.

"UKRAYNA İHA'LARLA RUS TANKLARINI YOK EDEBİLİR"

Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanırken, ABD merkezli Forbes dergisinde "Ukrayna, vurucu gücü İHA'yı sahaya çıkarabilir ve Rus tanklarını yok edilebilir" başlıklı bir haber yayınlandı.

Türkiye'de üretilen SİHA'ların gücüne vurgu yapılan haberde, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 1991'den beri yeni savaş uçağı satın almadığı, filoda Soğuk Savaş dönemine ait 125 savaş ve saldırı uçaklarıyla ve helikopterlerin bulunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"KİEV, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA GEÇMELİ"

"Çok sayıda modern Rus savaş uçağı sadece kısa uçuş mesafesinde. Rus karadan havaya füzeleri o kadar yakın ki, Ukrayna’nın uçakları havalandığında onları hedef alabilir. Kiev için yeni savaş uçakları satın almak ne ekonomik ne de mantıklı. Bunun yerine, Ukrayna Hava Kuvvetleri insansız hava araçlarına ve hareketli mühimmatlara geçmeli."

AZERBAYCAN'IN TÜRK SİHA'LARIYLA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLAR HATIRLATILDI

İki ülke arasında büyük bir savaş çıkması durumunda Ukrayna'nın SİHA'larının Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini ve diğer askeri araçları yok edebileceği kaydedildi.

Geçen yıl 44 gün süren operasyonda, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan tarafından kısa sürede Ermenistan güçlerinden SİHA operasyonlarıyla geri alındığı anımsatılarak, "Azerbaycan’ın Türk insansız hava araçları ve hareketli cephaneleri Ermeni güçlerini mahvetti." denildi.

"UKRAYNA AZERBAYCAN'IN TAKTİKLERİNİ BENİMSEYEBİLİR"

Dağlık Karabağ operasyonuyla ilgili "Yüksekten uçan ve füzeler ateşleyen Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçları, yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu silahlarını ve hava savunma sistemlerini imha etti. Azeri güçleri, kasım ateşkesi öncesinde Dağlık Karabağ'ın çoğunu ele geçirdi." bilgisi paylaşıldı.

"Ukrayna, Azerbaycan’ın organizasyonunu ve taktiklerini benimseyebilir." denilen haberde, şu görüşe yer verildi:

"2019'DA BAYRAKTAR TB2 SATIN ALMAYA BAŞLADILAR"

"Dönüşümün çoktan başladığına dair işaretler var. Açık soru elbette Kiev'in insansız hava gücüne ne ölçüde bağlı kalacağı ve Moskova'nın bu harekata ne kadar etkili bir şekilde karşı koyabileceğidir.

TB2, Azerbaycan’ın İHA saldırı gücünün bel kemiğidir. Ukrayna, 2019 yılında Baykar firmasından onlarca TB2 satın almaya başladı. Aralık ayında Kiev ve Ankara, Ukrayna endüstrisinin kendi TB2'lerini yapmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Ukrayna ordusu, geçen sonbaharda ilk saha denemelerini yeni insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdi."

Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları ViDEO