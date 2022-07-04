Foreign Policy: Dünya, nükleer silahlarla ilgili gerçekleri unutuyor

Ukrayna'daki savaşa işaret edilerek, Putin'in nükleer saldırı emri verip vermeyeceğiyle ilgili durum irdelendi. Analizde, "Dünya, çaresizlikten nükleer silah kullanımına daha da yaklaşıyor" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, nükleer silahların kullanılma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Nükleer silah kullanmak hâlâ tabu mu?" başlıklı analizinde konuyu inceledi.

Analizde, "dünyanın nükleer silahlarla ilgili gerçekleri unutmaya başladığı" şeklinde uyarıya yer verildi.

"Dünya, çaresizlikten nükleer silah kullanımına yaklaşıyor"

Bugün, 30 yıldan fazla bir süre sonra, nükleer bombalar tekrar konuşulmaya başladığı belirtilerek, "ABD ve Rusya arasındaki nükleer savaş korkusu intikamla geri döndü. Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgali ve Rus yetkililerin endişe verici nükleer tehditleri sonucunda dünya, çaresizlikten nükleer silah kullanımına daha da yaklaşıyor." denildi.

Rusya-Ukrayna savaşının, nükleer silahlarla ilgili bazı gerçeklerin sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ettiği ifade edilen yazıda, "Nükleer caydırıcılığın sağladığı korumanın sınırları var. Bir krizde, caydırıcılık zedelenebilir." tespitine yer verildi.

Hiroşima ve Nagazaki hatırlatması

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk yıllarda, birçok Amerikalı askeri ve siyasi liderin ve halkın çoğunun, nükleer silahların yeniden kullanılacağıyla ilgili beklentisi olduğu ya da bu silahların kullanılmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Hiroşima ve Nagazaki hatırlatması yapılarak, bu iki kentin, atom bombalarının dehşetini herkes için görünür kıldığına dikkat çekilerek, şunlar aktarıldı:

"Amerikan toplumuna nüfuz etti"

"Nükleer savaşın her an gerçekleşebileceği fikri Amerikan toplumuna nüfuz etti. Nükleer tabu, hem stratejik çıkarların hem de ahlaki kaygıların sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün, silah kontrol anlaşmalarının çoğu paramparça edildi ve nükleer silahlı devletler bir kez daha maliyetli silahlanma yarışlarına girdi.

"Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanır mı" sorusu



Kısıtlama yerine nükleer aşırılık dönemindeyiz. Bütün bunlar, bizi herkesin kafasındaki büyük soruya getiriyor: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanır mı? Kesinlikle dünyanın, özellikle de ABD'nin en azından bunu yapabileceğini düşünmesini istiyor.

"Rus yetkililer, yıkıcı sonuçlar doğuracağının farkında"



Şimdiye kadar, bu tehditlerin gerçek kullanımdan çok NATO'yu caydırmakla ilgili olması muhtemel. Görünüşe göre Rusya, nükleer kuvvetlerinin alarm seviyelerini artırmadı, bunun yerine fırlatma emri iletebilecek bir iletişim sistemini etkinleştirdi.

Rus yetkililer, nükleer silahların herhangi bir kullanımının, yaygın kınama ve küresel aşağılama dahil olmak üzere Rusya ve Putin'in kendisi için yıkıcı sonuçlar doğuracağının kesinlikle farkında."



