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    Fransa 1 Kasım'a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor

    Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi.
    • 03.08.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:25
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    Fransa 1 Kasım'a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Avrupa Birliği, Rusya'ya ambargolarını artırdı.

    Buna karşılık Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazı büyük oranda kesmeye başladı.

    Cnews kanalındaki programa konuk olan Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.

    "Stoklarımızı yüzde 100 dolduracağız"

    Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız." dedi.

    Enerji tasarrufu çağrısı

    Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

    AA'nın haberine göre gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.

    Fransa 1 Kasım a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor #1

    Fransa 1 Kasım a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor #2


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