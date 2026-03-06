Fransa: 52 gemimiz Basra Körfezi'nde mahsur

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Basra Körfezi’nde 52, Kızıldeniz’de ise 8 Fransız gemisinin geçişin kapanması nedeniyle mahsur kaldığını açıkladı. Bakan Tabarot, gemilerde Fransız mürettebat bulunduğunu ve sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

ONLARCA FRANSIZ GEMİSİ MAHSUR

İran’ın, ABD ve İsrail’e yönelik saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatması, deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi. Bu durum, özellikle enerji ve ticaret gemilerinin geçişini durdurdu, Fransız gemileri de bu kapsamda beklemeye alındı.

Tabarot, Fransız yayın kuruluşu CNews’e verdiği röportajda, gemilerle sürekli iletişimde olduklarını ve durumun takip edildiğini kaydetti. Yetkililer, mürettebatın güvenliği ve gemilerin korunması için önlemler alındığını aktardı.