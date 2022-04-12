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    Fransa 6 Rus ajanını sınır dışı etti

    Fransa, diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı etti.
    • İHA
    • 12.04.2022 - 01:10
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    Fransa 6 Rus ajanını sınır dışı etti

    Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’da diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı edildiği ifade edilerek, "İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSİ), çok uzun bir soruşturmanın ardından 10 Nisan Pazar günü Rus istihbarat servislerinin topraklarımızda gizli bir operasyon düzenlediğini ortaya çıkardı" denildi.

    İstenmeyen kişi ilan edildiler

    İHA'nın haberine göre söz konusu kişilerin “istenmeyen kişi” ilan edildiği aktarılan açıklamada, Fransa’nın ulusal çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Fransa Büyükelçisinin yokluğunda "büyükelçilikte bulunan iki numaralı kişinin bu karardan haberdar edilmek üzere bu akşam bakanlığa çağrıldığı" aktarıldı.

    Fransa 6 Rus ajanını sınır dışı etti #1

    "DGSI ajanlarını tebrik ediyoruz"

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Çıkarlarımıza karşı çalışan Rus gizli ajan ağını engelleyen DGSI ajanlarını tebrik ediyoruz. Gölgelerde, DGSI temel çıkarlarımızı gözetliyor” dedi.


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