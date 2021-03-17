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    Fransa Başbakanı: Bir tür 3'üncü dalganın bir içindeyiz

    Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Fransa’nın Covid-19 salgınında 3'üncü dalganın bir türü içinde olduğunu belirtti.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 00:48
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 00:49
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    Fransa Başbakanı: Bir tür 3'üncü dalganın bir içindeyiz

    Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa Başbakanı Jean Castex'dan açıklama geldi.

    "3'ÜNCÜ DALGASININ BİR TÜRÜNE GİRDİK"

    Castex, "Fransa, Covid-19 salgınının çok sayıda türü ile karakterize edilen 3’üncü dalgasının bir türüne girdi" dedi.

    "AŞILAMA ÇALIŞMALARINA YOĞUNLUK VERİLMELİ" VURGUSU

    Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtlayan Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini vurguladı.

    ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMI DURDURULMUŞTU

    Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya almıştı. Dünyada salgından en fazla etkilenen 6’ıncı ülke konumunda olan Fransa’da, toplam vaka sayısı 4 milyon 108 bin 108’e, toplam can kaybı ise 91 bin 170'e ulaştı.

    Fransa Başbakanı: Bir tür 3 üncü dalganın bir içindeyiz #1

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