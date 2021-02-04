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- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 1 euroluk para cezası
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 1 euroluk para cezası
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 16:22
- Güncelleme : 04.02.2021 - 16:45
Fransa'nın başkenti Paris'te bir mahkeme, Mart 2019'da birçok sivil toplum örgütü ve iklim aktivisti tarafından açılan küresel iklim davasını sonuçlandırdı.
Mahkeme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve hükümetini, küresel ısınma ve iklim sorunları sebebiyle hükümetin üzerine düşen görevi yerine getirmediği gerekçesiyle suçlu bulduğunu açıkladı.
New York Times’ın aktardığı habere göre, 2019 yılının Mart ayında birçok iklim aktivisti ve sivil toplum örgütü tarafından Macron hükümeti hedef alınarak açılan dava yaklaşık 2 yıl sürdü.
1 EURO PARA CEZASI
Bölge mahkemesi, mevcut hükümetin COP21'de belirtilen emisyon değerleri hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermediğine hükmederek Macron'a ve hükümetine 1 euro para cezası verilmesine karar verdi.
2 MİLYONUN ÜZERİNDE İMZA TOPLANMIŞTI
Paris bölge mahkemesinin kararı, bazı sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin 2 milyonu aşkın vatandaştan imza toplayarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti aleyhine yeni bir dava açmasının hemen ardından geldi.
TAZMİNAT TALEBİNİN ÖNÜ AÇILDI
Haberde, mahkemenin aldığı kararın herhangi bir hukuki yaptırımı olmadığına dikkat çekilirken bununla birlikte iklim sorunları sebebiyle mesleki zarar görenler ve sağlık sorunu yaşayanların Fransa'dan tazminat talep etmesinin önünü açtı.
Mahkemenin aldığı karar, para cezasından ziyade iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya gereken önemin verilmesi adına bir emsal teşkil edebileceğinin altı çiziliyor.