Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 1 euroluk para cezası

Küresel ısınma ve iklim sorunlarında üzerine düşeni yapmadığı iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, suçlu bulunması nedeniyle 1 euroluk para cezası ile cezalandırıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir mahkeme, Mart 2019'da birçok sivil toplum örgütü ve iklim aktivisti tarafından açılan küresel iklim davasını sonuçlandırdı.

Mahkeme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve hükümetini, küresel ısınma ve iklim sorunları sebebiyle hükümetin üzerine düşen görevi yerine getirmediği gerekçesiyle suçlu bulduğunu açıkladı.

New York Times’ın aktardığı habere göre, 2019 yılının Mart ayında birçok iklim aktivisti ve sivil toplum örgütü tarafından Macron hükümeti hedef alınarak açılan dava yaklaşık 2 yıl sürdü.

1 EURO PARA CEZASI

Bölge mahkemesi, mevcut hükümetin COP21'de belirtilen emisyon değerleri hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermediğine hükmederek Macron'a ve hükümetine 1 euro para cezası verilmesine karar verdi.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE İMZA TOPLANMIŞTI

Paris bölge mahkemesinin kararı, bazı sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin 2 milyonu aşkın vatandaştan imza toplayarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti aleyhine yeni bir dava açmasının hemen ardından geldi.

TAZMİNAT TALEBİNİN ÖNÜ AÇILDI

Haberde, mahkemenin aldığı kararın herhangi bir hukuki yaptırımı olmadığına dikkat çekilirken bununla birlikte iklim sorunları sebebiyle mesleki zarar görenler ve sağlık sorunu yaşayanların Fransa'dan tazminat talep etmesinin önünü açtı.

Mahkemenin aldığı karar, para cezasından ziyade iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya gereken önemin verilmesi adına bir emsal teşkil edebileceğinin altı çiziliyor.