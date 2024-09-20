Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Lübnan’ın yanındayız' mesajı Lübnan’da yaşanan çağrı cihazların patlaması saldırısı sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Lübnanlı kadınlar, sevgili dostlarım. Karışıklıkta, kederde umut nadir bulunan bir şeydir. Bu karmaşada, bu kederde Fransa yanınızda duruyor” dedi.

DHA

Dünyanın gözü, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak yaptığı terör saldırısında..

İsrail'in bu saldırısında binlerce kişi yaralanırken, 25 kişi ise hayatını kaybetti.

Siber saldırı sonrası bir havadan saldırı başlatan İsrail, tüm Orta Doğu'yu ateşe veriyor..

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki saldırı ile ilgili olarak dün Lübnanlı yetkililerle telefonda görüştü.

"SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN TARAFLAR HAREKETE GEÇMELİ"

Görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı, öncelikle Lübnan halkının içinde bulunduğu özellikle zor zamanlarda onlarla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve sivil kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Bölgedeki gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasına katkıda bulunan ve sivilleri tehlikeye atan Lübnan'daki bir dizi patlamanın ardından en derin endişesini dile getirdi. Bu konuda İsrail Başbakanı ile görüşeceğini bildirdi. Savaşı önlemek için tüm taraflar harekete geçmelidir.



Devlet Başkanı, Lübnanlı muhataplarına, bir tırmanışı önlemek için sorumluluk almaları çağrısında bulundu ve Hizbullah başta olmak üzere tüm Lübnanlı taraflara iletmelerini istediği itidal ve ılımlılık mesajları gönderdi.



Cumhurbaşkanı, görüşmeleri sırasında Lübnan'daki güvenliğin tüm Lübnanlı tarafların ulusal çıkarları ön planda tutmasını, bölgedeki açık çatışmalardan uzaklaşmasını ve diplomatik bir çözüme bağlı kalmasını gerektirdiğine dair derin inancını dile getirdi.

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜM, HİZBULLAH'IN SALDIRILARI DURDURULMALI"

Macron’un ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğü belirtilerek, “Cumhurbaşkanı daha sonra İsrail Başbakanı ile görüştü, kendisine de itidal mesajları iletti ve Fransa'nın, hem İsrailli hem de Lübnanlı tüm sivillerin güvenliğini garanti altına alan Güvenlik Konseyi Kararı 1701 temelinde gerginliği azaltma yönünde çalışmaya olan bağlılığını yineledi. Hizbullah'ın saldırıları durdurulmalı.” ifadeleri kullanıldı.

BELÇİKA’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Belçika Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, “Belçika, Lübnan ve İsrail sınır bölgesinde artan gerilimden derin endişe duymaktadır. Tüm paydaşlara azami itidal göstermeleri ve tüm bölge ve halkları için yıkıcı sonuçlar doğuracak herhangi bir askeri tırmanıştan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)