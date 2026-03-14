Gazze'de kum fırtınası Filistinlilere zor anlar yaşattı

Filistinliler yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor...

Filistinliler açlık, susuzluk, hijyen sorunları ve yetersiz tıbbi yardım gibi ciddi sorunların pençesinde adeta can çekişiyor.

Gazze'de vatandaşlar, zor koşullarda hayata tutunmaya çalışırken olumsuz hava koşullarına da direniyorlar.

ZOR KOŞULLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Nuseyrat kampında yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinliler, günlük yaşamlarını derme çatma çadırlarda, zor koşullar altında sürdürmeye çalışıyor.

Etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları kum fırtınasına neden olurken çok sayıda çadır, hasar görme noktasına geldi.

KUM FIRTINASI ZOR ANLAR YAŞATTI

Nuseyrat Kampı'ndaki çadırlarda yaşayan Filistinliler, kum fırtınasının ardından zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava koşulları, çadırlarda yaşayan Filistinli ailelerin karşı karşıya olduğu insani sıkıntıları daha da ağırlaştırdı.