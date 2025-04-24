Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Mazlum Abdi ile görüşecek

İHA

Avrupa temasları kapsamında Irak'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, temaslarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) sürdürdü.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Barrot, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barrot, terör örgütü PKK/YPG elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşeceğini duyurdu.

"FRANSA OLARAK DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

Barrot, ayrıca ülkesinin IKBY'ye sağladığı desteği hatırlatarak, "DEAŞ'a karşı savaş sırasında ilişkilerimiz daha da güçlendi çünkü Fransız güçleri Kürt güçleriyle birlikte savaştı. Fransa olarak Irak ve IKBY'ye olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Barzani ise Irak'taki durum ve bölgedeki genel gelişmeler hakkında birçok önemli konuları ele aldıklarını belirterek, "Fransa ile IKBY ve Irak arasındaki ilişkiler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa ile olan tarihi ilişkilerimizi takdir ediyoruz ve bu ilişkileri pekiştirmeye, ikili ilişkileri özellikle güvenlik, istikrarın sağlanması, ekonomik ve kültürel ilişkiler gibi birçok alanda geliştirmeye kararlıyız." dedi.