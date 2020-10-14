Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Karabağ'da tarafsızlığı savundu

Ulusal Meclis'te açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği çağrısına, Fransa'nın tarafsız kalması gerektiği cevabını verdi.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, ülkeler de desteklerini açıklıyor.

Her daim Azerbaycanlı kardeşlerinin arkasında olacağını belirten Türkiye'nin yanında bazı ülkelerin de uluslararası hukuku çiğneyen ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın yanında yer aldığı görülüyor.

Fransa'daki Ulusal Meclis'ten de Ermenistan'a destek verilmesi gerektiğine yönelik çağrılar geldi.

FRANSA, TARAFSIZ KALMALI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, milletvekillerin Dağlık Karabağ ile ilgili yaşanan sorunda Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği yönündeki çağrıya ilişkin, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatın (AGİT) 1994'te Rusya ve ABD ile bize verdiği yetki, Fransa'nın tarafsız kalmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

"TARAF TUTARSAK MEŞRU OLAMAYIZ"

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ara buluculuk rolünün bulunduğunu ifade eden Le Drian, "İki ülkeden (Azerbaycan ve Ermenistan) birini taraf tutarsak meşru olamayız." dedi.

YAKIN İLİŞKİLER

Le Drian, ülkesinin Ermenistan ile "yakın ikili ilişki" sürdürdüğünü belirterek Azerbaycan ile de uzun süreli ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.