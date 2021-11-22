Fransa, enerji projelerinde BAE ile çalışacak

Maliye Bakanı Le Maire, iklim değişikliğine karşı mücadelede Abu Dabi ile ortak hareket edeceklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji alanında Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iş birliğine hazırlanıyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, BAE ile yenilenebilir enerji ve hidrojen yakıtı da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yeni projeler üzerinde çalışacaklarını söyledi.

BAE İLE İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Le Maire, Abu Dabi'de gazetecilere verdiği demeçte, "2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmak önemli bir hedef ve iklim değişikliği konusundaki bu mücadelede BAE ile birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.,

YATIRIM ÇAĞRISI

Fransız Bakan, ülkesine ekonomik ve yatırım iş birliği çağrısında bulundu ve Körfez ülkesini ziyareti sırasında yeni tedarik zincirlerine yapılan yatırımlardan bahsetti.

Le Maire, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğine yeni bir ivme kazandırmanın zamanı geldi." diye konuştu.