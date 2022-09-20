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    Fransa gazetelerinde tasarruf kampanyası: Işığı söndür

    Gazeteler aracılığı ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan tasarruf kampanyasında, büyük puntolarla ‘Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz’ yazıldı.
    • 20.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:40
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    Fransa gazetelerinde tasarruf kampanyası: Işığı söndür

    Fransa’da, enerji krizi ile birlikte tasarruf önlemlerine verilen önem günden güne arttı. Siyasilerin verdiği tasarruf önerilerinin yanı sıra, Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gazeteler aracılığıyla elektrik tasarrufu çağrısı yaptı.

    Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarını tasarruf kampanyasına ayırdı.

    Gazeteler büyük puntolarla ‘Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz’ mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.

    "Beraber hareket edelim”

    AA’nın haberine göre; CCI logolu mavi fonlu afişin solunda büyük puntolarla ‘Enerji tasarrufu alanında tüm paydaşlar’ yazısı yer alırken sağ tarafta, "Beraber hareket edelim, firma sahipleri, girişimciler, şirketinizde enerji tasarrufu için harekete geçin." ifadesi yer aldı.

    Afişin altında ise CCI internet sitesine yer verilerek iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

    Fransa’da enerji krizi

    Fransa, yaz ortasından bu yana, Rusya'dan gelen doğalgazın kesilmesi ve nükleer reaktörlerin bir kısmının bakımda olması nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

    Ülke basını ve yetkililerin önemli gündemleri arasında enerji tasarrufuna ilişkin gündem üst sıralarda yer almaya başladı. Ayrıca kışın çetin geçmesi durumunda Fransa'daki hanelerde de iş yerlerinde olduğu gibi günlük elektrik kesintilerine gidilmesi senaryolar arasında.

    Fransa gazetelerinde tasarruf kampanyası: Işığı söndür #1


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