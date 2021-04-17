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    Fransa, Ruandalı rahibi soykırım suçlaması ile tutukladı

    Ruanda soykırımı sırasında kilisede Tutsilere değil onları öldürenlere yemek verdiği iddia edilen Ruandalı rahip, Fransa’da tutuklandı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 15:23
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    Fransa, Ruandalı rahibi soykırım suçlaması ile tutukladı

    Fransa'ya sığınan ve vatandaşlık alan Ruandalı rahip Marcel Hitayezu, Ruanda soykırımı soruşturması kapsamında ‘insanlığa karşı suça ortaklık’ ve ‘soykırım’ suçlamalarıyla 14 Nisan'da tutuklandı.

    Fransa Ulusal Terörle Mücadale Savcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Hitayezu'nun ülkenin güneybatısındaki Montlieu-la-Garde semtindeki evinde gözaltına alınıp tutuklandığı ifade edildi.

    Açıklamada soruşturmanın, Paris Mahkemesi hakimi tarafından ‘insanlığa karşı suça ortaklık’ ve ‘soykırım’ suçlamalarıyla başlatıldığı belirtildi.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Açıklamaya göre, Hitayezu 1994 yılında Ruanda'da görev yaptığı kiliseye sığınan Tutsilere değil, onları öldürenlere yiyecek vermekle suçlandı.

    Hitayezu'nun hakim karşısındaki ilk ifadesinde bu suçlamaları reddettiği belirtildi. Yargıtay, Ekim 2016'da Ruanda'nın Hitayezu'yu iade etme talebeni reddetmişti.

    800 BİN TUTSİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, 100 gün boyunca 800 binden fazla Tutsi öldürülmüştü.

    Fransa, Ruandalı rahibi soykırım suçlaması ile tutukladı #1

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