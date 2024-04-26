Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki tecavüz suçlaması kararı bozuldu Temyiz Mahkemesi, Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasına hükmetti. Hakkında başka bir karar bulunan Weinstein, demir parmaklıklar ardından kalmayı sürdürecek.

AA

Tecavüz suçlaması nedeniyle mahkum edilen eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında verilen karar bozuldu.

New York Temyiz Mahkemesi, 2020 yılında tecavüz suçundan hakkında mahkumiyet kararı verilen Weinstein ile ilgili yeni bir adım attı.

Mahkeme, Mart 2020'de Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden yargıcın, eski yapımcıya karşı davaya dahil olmayan iddialara dayanan ifadelerin dinlenmesine izin verdiğine hükmetti.

Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu

Temyiz Mahkemesi, 3'e karşı 4 yargıcın oyuyla alt mahkemenin "kesinleşmemiş, iddia mahiyetindeki cinsel eylemlere ilişkin ifadeleri hatalı biçimde kabul ettiğini" belirterek, bunu yargı yetkisinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi ve Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Hapiste kalacak

Hakkında Los Angeles'ta Şubat 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 16 yıllık başka bir mahkumiyet kararı bulunan Weinstein, hapiste kalmaya devam edecek.

Yeniden hakim karşısına çıkacak

Manhattan Bölge Başsavcılığı, Weinstein'ı yeniden hakim karşısına çıkarma niyetinde olduklarını paylaştı.

New York Temyiz Mahkemesi'nin kararı, "#MeToo" kampanyasına darbe olarak değerlendiriliyor.

Çok sayıda kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadının uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle gündeme getirmesi dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

"#MeToo" kampanyasıyla Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

Taciz iddialarının ardından görevine son verildi

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

Mart 2020'de New York'taki mahkeme tarafından çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein, Los Angeles mahkemesince de 2013'te bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırı suçundan Şubat 2022'de 16 yıl hapse mahkum edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)