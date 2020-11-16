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    Fransa: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabilir

    Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye bazı sektörlerde ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 19:57
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    Fransa: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabilir

    Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune'den Türkiye'yi hedef alan küstahça bir açıklama geldi.

    Les Echos Gazetesi ve Europe 1 radyosunun ortak yayınına katılan Beaune, "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor" dedi.

    "TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANABİLİR"

    Beaune, son dönemde tartışılan seçeneklerden biri olan Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin ise etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

    Fransa: Türkiye ye ekonomik yaptırım uygulanabilir #1

    "FRANSA, TÜRKİYE'YE KARŞI YALNIZ DEĞİL"

    Fransız bakan, Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını savundu.

    Beaune, "Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var" diye konuştu.

    Fransa: Türkiye ye ekonomik yaptırım uygulanabilir #2

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