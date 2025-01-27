Fransa'da 13 yaşındaki kızına senelerce işkence yaptı: Söyledikleri pes dedirtti

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Fransa'da korkunç bir olay yaşandı.

13 yaşındaki Amandine, annesi Sandrine Pissarra tarafından 10 yıl boyunca ağır şiddet ve psikolojik baskılara maruz kaldı.

Amandine, 2020 yılının Ağustos ayında aşırı kilo kaybı, kas zayıflığı ve septisemi nedeniyle yalnızca 28 kilo ağırlığındayken hayatını kaybetti.

KIZINI AYLARCA DOLABA KİLİTLEYİP AÇ BIRAKTI, SAÇLARINI KOPARDI

Yapılan tıbbi incelemelere göre, Amandine'in vücudu enfekte olmuş yaralarla doluydu, birkaç dişi düşmüş ve saçları koparılmıştı.

Ayrıca 13 yaşındaki Amandine'in annesi tarafından aylarca bir dolaba kilitlenip aç bırakıldığı ortaya çıktı.

KÖTÜ BİR ANNEYİM: O DA AYNI BABASINA BENZİYORDU

İngiliz basınından Metro'nun haberine göre Pissara, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederken, kızına olan öfkesinin nedenini "Ben kötü bir anneyim. O da aynı babasına benziyordu" ifadeleriyle yanıtladı.

Savcı Jean-Marie Beney, Pissara hakkında müebbet hapis cezası isteminde bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ: OLANLARDAN VİCDAN AZABI DUYUYORUM

Savcı ayrıca Pissarra'nın eski partneri Jean-Michel Cros için de 18 yıl hapis cezası talep ederek Cros'u "Amandine'i ihtiyacı olan bakımdan mahrum bırakan korkak bir işbirlikçi" olarak niteledi.

Üvey kızını bakım ve gıdadan mahrum bıraktığı gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya olan 49 yaşındaki sanık da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, "Olanlardan dolayı büyük vicdan azabı duyuyorum" açıklamasında bulundu.