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- Fransa’da 1950’den bu yana kiliselerde 216 bin çocuk istismara uğradı
Fransa’da 1950’den bu yana kiliselerde 216 bin çocuk istismara uğradı
Ülkedeki kiliselerde 1950'den bu yana, 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru oldu.
- AA
- 05.10.2021 - 11:00
- Güncelleme : 05.10.2021 - 11:39
Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalları yine gündemde...
Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CIASE), ülkedeki kiliselerde 71 yıl içerisinde 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.
PEDOFİLİ ŞÜPHELİ SAYISI 2 BİNDEN FAZLA
Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde 2 bin 900 ile 3200 pedofili şüphelisinin bulunduğunu belirtti.
KOMİSYON BAŞKANI: ÖNLEM ALINMIYOR
Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Sauve, kilisenin cinsel istismarla mücadele için gereken önlemleri almadığını da söyledi.