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Fransa’da 1950’den bu yana kiliselerde 216 bin çocuk istismara uğradı

Fransa’da 1950’den bu yana kiliselerde 216 bin çocuk istismara uğradı

Ülkedeki kiliselerde 1950'den bu yana, 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru oldu.