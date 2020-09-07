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    Fransa'da 24 saatte 4 bin 203 koronavirüs vakası tespit edildi

    Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 artışla 328 bin 980'e yükseldi.
    • AA
    • 07.09.2020 - 21:40
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    Fransa'da 24 saatte 4 bin 203 koronavirüs vakası tespit edildi

    Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü.

    Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 203 artışla 328 bin 980'e yükseldi.

    25 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanelerde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 726'ya ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 537'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 907 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

    Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,1'e yükseldi.

    Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

    Fransa da 24 saatte 4 bin 203 koronavirüs vakası tespit edildi #1

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