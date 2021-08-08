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- Fransa'da aşı karşıtlarının protestoları 4. haftasında
Fransa'da aşı karşıtlarının protestoları 4. haftasında
- AA
- 08.08.2021 - 02:59
Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı koronavirüs yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır hafta sonları protesto düzenliyor.
Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.
3 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ
Gösterilerin 4. haftasında yaklaşık 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi günü yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.
Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi Avenue Victoria’ya doğru ilerledi.
FRANSA'DA KORONA VAKALARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
dDiğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 755 artışla 6 milyon 284 bin 708’e yükseldi.
Son 24 saatte 32 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 112 bin 222’ye çıktı. Hastanelerde 1510’u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 425 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 655 bin 607’ye ulaştı, 37 milyon 153 bin 307 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 77 milyon 681 binden fazla doz aşı yapıldı.