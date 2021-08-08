Fransa'da aşı karşıtlarının protestoları 4. haftasında

Fransa'da hükümetin korona ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında devam etti. Binlerce kişi birçok şehirde meydanlara çıktı.

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı koronavirüs yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır hafta sonları protesto düzenliyor.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.

3 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Gösterilerin 4. haftasında yaklaşık 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi günü yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.

Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi Avenue Victoria’ya doğru ilerledi.