Fransa'da barınma sorununa tepkiler büyüyor: Evsizler Paris Belediye Binası önünde eylem yaptı

Fransa'da yaşanan barınma sorunu çözülemiyor...

Bu kapsamda, Fransa'da göçmenlere yönelik yardım faaliyetleri yürüten Utopia 56 derneği dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ulusal basında yer alan habere göre, çağrıyla birlikte 90'ı çocuk 200'den fazla evsiz dün gece Paris Belediye Binası "Hotel de Ville"nin önünde toplandı.

GECEYİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE GEÇİRDİLER

Geceyi belediye binası önünde battaniyelere ve uyku tulumlarına sarılarak geçiren evsizler, "Ev istiyoruz, çocuklar sokakta kalmasın." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Çoğunluğu göçmenlerden oluşan evsizler, Paris Belediyesinin barınma sorununu çözmek için adım atmasını talep etti.

ÜLKEDE EVSİZ ÇOCUKLARIN SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ülkede yabancıların haklarını savunan ve 1000'e yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından geçen yıl yayımlanan verilere göre, ülkede evsiz çocukların sayısı 2 bini aşmıştı.

ÜLKE GENELİNDE 300 BİNDEN FAZLA EVSİZ BULUNUYOR

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, ülke genelinde 300 binden fazla evsiz bulunuyor ve her yıl sokaklarda kalan yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.