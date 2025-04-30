Fransa'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan kadından suç duyurusu

AA & Ensonhaber

Fransa'nın Yvelines vilayetindeki Poissy kentinde bir kadın, başörtüsü nedeniyle saldırıya uğradı.

Yvelines Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 yaşındaki genç bir kadın, Poissy'de şiddetli bir saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırgan, özellikle kadının başörtüsünü zorla çekti" ifadeleri kullanıldı.

Mağdur kadının olayla ilgili şikayetçi olduğu, polisin faili bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yvelines Valisi Frederic Rose'un konuyla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile görüştüğü aktarılan açıklamada Rose'un bu şiddet eylemini kınadığı ifade edildi.

Rose'un Yvelines Müslüman Kurumları Konseyi ile bir araya gelerek Müslümanların güvenliğine ilişkin konuları ele alacağı kaydedildi.

Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos ise yaptığı açıklamada pusetteki bebeğiyle birlikteyken İslamofobik saldırıya uğrayan genç mağdur kadınla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Dos Santos, bu eylemi şiddetle kınadığını belirterek mağdurun ve ailesinin yanında olduklarını kaydetti.