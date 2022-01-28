Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour, telif hakkı sebebiyle yargılanıyor

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için youtubedan adaylık videosu çekmişti. Zemmour o videoda izinsiz görsel kullanmaktan yargılanıyor.

Paris Adli Mahkemesinde, aralarında yapım şirketi Gaumont, yönetmenler Luc Besson ile François Ozon'ın da bulunduğu kişilerin ve kuruluşların şikayet etmesiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

ADAYLIK VİDEOSUNDA İZİNSİZ GÖRSEL KULLANDIĞI İÇİN YARGILANIYOR

Gaumont'un ve Besson'un avukatı Thierry Marembert, duruşmada, Zemmour'un sözleri nedeniyle değil, eylemlerinden dolayı yargılandığını belirtti.

Marembert, "Zemmour görsellerin sahipleriyle iletişime geçme zahmetinde bulunmadı. Cumhurbaşkanı olmak isterken telif haklarıyla ilgilenseniz iyi olur." dedi.

Mahkeme, "telif hakkı ihlali" nedeniyle yargıladığı Zemmour hakkındaki kararını 4 Mart'ta açıklayacak.

YOUTUBE'DAN SEÇİM İÇİN ADAY OLDUĞUNU DUYURDU

Zemmour, 30 Kasım 2020'de Youtube'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.

Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videoda 114 görsel izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ İÇERDİĞİ İÇİN, YOUTUBE VİDEOYU, ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ERİŞİMİNE ENGELLEDİ

Youtube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak öne çıkıyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.