Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Le Pen kazanabilir endişesi

Paris yönetiminden yapılan açıklamada, Le Pen'in zaferine izin verilmemesi gerektiği kaydedildi. Macron'un yeniden aday olması yönünde çağrı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinden, ülkede gelecek yıl düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonucuyla ilgili uyarı geldi.

"LE PEN'İN ZAFERİNE KARŞI ÇIKILMALI"

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 2022'de yapılacak seçimde, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'in kazanabileceğini söyledi.

Le Maire, Le Pen'in olası zaferinin "karşı çıkılması gereken siyasi bir olasılık" olduğu konusunda uyardı.

"MACRON'UN ADAY OLMASINI İSTİYORUM"

Fransız basınına konuşan Le Maire, "Umarım Marine Le Pen'e karşı bu mücadelede fikirlerimiz üstün gelir. 2022'de Emmanuel Macron'un aday olmasını istiyorum ve yeniden seçilmesini sağlamak için onun yanında olacağım." dedi.

İLK TUR NİSAN 2022'DE

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu Nisan 2022'de yapılacak. Le Maire'in açıklamaları, son anketlerde Le Pen'e desteğin arttığı sonucunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

Ortalama anket verilerinin Le Pen için yüzde 26, Macron için ise yüzde 24 olduğu belirtildi.