Fransa'da doğum oranları alarm veriyor

AA

Tüm dünyada doğum oranlarındaki düşüş dikkat çekerken, Fransa'da da doğum oranlarındaki düşüş çok konuşuldu.

Bu kapsamda Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü verileri paylaştı.

Verilerine göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,25 yükselerek 68,6 milyona ulaştı.

1919'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Geçen yıl Fransa'da 663 bin çocuk dünyaya gelirken, doğum sayılarında 2023'e kıyasla yüzde 2,2 düşüş yaşandı.

Geçen yıl, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük doğum oranı kayıtlara geçti.

Doğurganlık hızı 2024'te 1,62 ile nüfus yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kalırken, bu oran, 1919'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

ÖLÜM ORANLARI

Öte yandan, Fransa'da 2024'teki ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artışla 646 bin oldu.

Ülkede ayrıca, 2024'te 247 bin çift evlenirken, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.