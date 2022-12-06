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    Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmadığı için Fransız hükümetine dava açacak

    Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, "Fransa'nın büyükşehirlerinde, çocukların da dahil olduğu savunmasız ve hasta yüzlerce insan, sefalet içerisinde hayat geçiriyor." dedi.
    • 06.12.2022 - 02:43
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 03:06
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    Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmadığı için Fransız hükümetine dava açacak

    Fransa'da Strazburg Belediyesinin, devlet aleyhine, kamplarını dağıttığı ve sokaklarda yaşamaya zorladığı göçmenlere barınak sağlayamadığı için dava açacağı belirtildi.

    Devlete dava açacaklar

    Le Figaro'nun haberine göre, kentin Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, belediyenin sokaklara terk edilen göçmen ve evsizlere barınma sağlama konusunda kısıtlı imkanlara sahip olduğunu, görevini yerine getiremediği gerekçesiyle devlete dava açılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

    Seçilmişleri ve yardım derneklerini bu girişimlerini desteklemeye çağıran Barseghian, konuyu idari mahkemeye götüreceklerini vurguladı.

    Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmadığı için Fransız hükümetine dava açacak #1

    "Fransa'nın büyükşehirlerinde, çocuklar ve hasta yüzlerce insan, bakım hizmetlerine erişimleri olmadan soğukta sefalet içinde hayat geçiriyor"

    Ülkesinin hiç olmadığı kadar büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Barseghian, "Fransa'nın büyükşehirlerinde, çocukların da dahil olduğu savunmasız ve hasta yüzlerce insan, bakım hizmetlerine erişimleri olmadan soğukta sefalet içinde hayat geçiriyor." ifadesini kullandı.

    Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmadığı için Fransız hükümetine dava açacak #2

    "Macron sözünü tutmadı"

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve ilk başladığı 2017'de seçim vaatleri arasında ülkede kimsenin sokakta kalmayacağı sözü verdiğini anımsatan Belediye Başkanı Barseghian, "Macron'un sözünü tutmadığını" belirtti.

    Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmadığı için Fransız hükümetine dava açacak #3


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