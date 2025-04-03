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Haber Merkezi

Emmanuel Macron hükümetinin ekonomik politikalarının neden olduğu kriz nedeniyle Fransa'da bütçe kesintileri yapılmaya başlandı.

2025 itibarıyla Fransa ekonomisi; yüksek kamu borcu, enerji krizi ve küresel enflasyonun etkileriyle mücadele ediyor.

Hükümet, kamu harcamalarını azaltmak ve bütçe açığını kontrol altına almak için çeşitli alanlarda kesintilere gitti.

ŞİDDET OLAYLARI ÇIKTI

Eğitim sektörü de bu kesintilerden nasibini aldı; üniversite fonlarında azalma, bursların kısıtlanması ve akademik personel sayısında düşüş gibi adımlar, öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Yüzlerini maske ile kapatan binlerce öğrenci, Paris'te sokağa dökülerek şiddet eylemlerine başladı.

TESLA MAKETİ VE ABD BAYRAĞI YAKILDI

Hükümetin bütçede kesinti yapmasının sebebi olarak ABD Başkanı Donald Trump ve müttefiki Elon Musk'ın Avrupa'ya yönelik baskıları ve gümrük tarifeleri olduğunu düşünen öğrenciler, bir Tesla maketi ile ABD bayrağı yaktı.

POLİSE SALDIRDILAR

Fransa sokaklarında bağırmalar ve hükümet karşıtı pankartlarla izinsiz bir şekilde sokak eylemi yapan eylemcilere polis müdahale etti.

Kendilerine müdahale eden polislere de saldırgan marjinal gruplar, Fransız polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Polis, Fransa’nın başkenti Paris’te protesto için yürüyen gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Öğrenci grupla polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.